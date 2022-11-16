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Новости часа: два мощных взрыва прозвучало в центре Донецка

Новости часа: два мощных взрыва прозвучало в центре Донецка

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре Донецка прозвучало два мощных взрыва. Об этом стало известно в ТАСС.

Генсек НАТО подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.

Путин поддержал идею распространить льготное автокредитование на военных, мобилизованных и их семьи. Также президент сообщил, что покупка машин должна стать более доступной для российских семей.

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