15:30Политика
Новости часа: два мощных взрыва прозвучало в центре Донецка
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре Донецка прозвучало два мощных взрыва. Об этом стало известно в ТАСС.
Генсек НАТО подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.
Путин поддержал идею распространить льготное автокредитование на военных, мобилизованных и их семьи. Также президент сообщил, что покупка машин должна стать более доступной для российских семей.