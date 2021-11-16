На МКАД столкнулись четыре автомобиля

На 39 километре МКАД с внутренней стороны произошла авария: столкнулись машина каршеринга и "Газель". Параллельно они задели еще два автомобиля. В настоящее там недоступны для проезда как минимум три полосы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

