Казанский стрелок повторно прошел экспертизу в психиатрической больнице

Казанский стрелок признан вменяемым после прохождения повторной экспертизы в психиатрической больнице Санкт-Петербурга.

Специалисты сделали вывод, что он понимал, что делает, и теперь может быть привлечен к уголовной ответственности.

Первую экспертизу проводил научный центр имени Сербского в Москве. Она показала, что в момент совершения массового убийства нападавший был не в себе.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев застрелил в гимназии семерых учеников и педагогов, пострадали более 20 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.