ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов

ФСБ России пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов в разных регионах страны.

По версии следствия, подозреваемые за деньги помогали иностранцам делать фальшивые документы, заключать фиктивные браки и даже устанавливать отцовство над детьми с гражданством РФ. Для этого они вовлекали в свои преступные схемы обычных людей, обещая им вознаграждение.

Только в Москве и области организовали 43 обыска. Следователи нашли подпольную типографию, сотни миграционных документов, поддельные печати и штампы. Сейчас уже более 20 участников преступной группы задержаны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.