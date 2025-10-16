Форма поиска по сайту

16 октября, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 октября

В Москве вынесли приговор владельцу и повару ларьков с шаурмой, где отравились люди

Собаку травмировали на груминге в Котельниках

Пострадавшего в ДТП на Калужском шоссе водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии

Авария произошла на Калужском шоссе в Москве

Гололедица могла стать причиной четырех ДТП на Остафьевском шоссе

Юрист из Москвы взял в долг 200 млн рублей и уехал на СВО

Два человека пострадали в ДТП на Остафьевском шоссе

Полиция объявила в розыск вандалов, разбивших окна электрички на МЖД

Два массовых ДТП произошли на Остафьевском шоссе

Мошенник занял у различных знакомых 200 миллионов рублей и отправился на СВО. По словам пострадавших, они общались на протяжении многих лет, после чего злоумышленник выманил деньги под предлогом заработка и инвестиций.

Москвичей ждет недолгое потепление в пятницу, 17 октября. Город накроет теплый сектор циклона, а воздух прогреется до 9–10 градусов. Однако в столице также прогнозируют обильные дожди, которые прекратятся только 19 октября.

Рособрнадзор опубликовал графики проведения итоговых экзаменов в конце учебного года. Досрочный период сдачи ЕГЭ планируется с 20 марта. Основной период для большинства выпускников по всей стране начнется 1 июня. Также предусмотрена третья дополнительная попытка – с 4 по 25 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородобществовидеоДарья Тащина

