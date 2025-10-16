16 октября, 20:45Происшествия
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 октября
Мошенник занял у различных знакомых 200 миллионов рублей и отправился на СВО. По словам пострадавших, они общались на протяжении многих лет, после чего злоумышленник выманил деньги под предлогом заработка и инвестиций.
Москвичей ждет недолгое потепление в пятницу, 17 октября. Город накроет теплый сектор циклона, а воздух прогреется до 9–10 градусов. Однако в столице также прогнозируют обильные дожди, которые прекратятся только 19 октября.
Рособрнадзор опубликовал графики проведения итоговых экзаменов в конце учебного года. Досрочный период сдачи ЕГЭ планируется с 20 марта. Основной период для большинства выпускников по всей стране начнется 1 июня. Также предусмотрена третья дополнительная попытка – с 4 по 25 сентября.
