Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 октября

Мошенник занял у различных знакомых 200 миллионов рублей и отправился на СВО. По словам пострадавших, они общались на протяжении многих лет, после чего злоумышленник выманил деньги под предлогом заработка и инвестиций.

Москвичей ждет недолгое потепление в пятницу, 17 октября. Город накроет теплый сектор циклона, а воздух прогреется до 9–10 градусов. Однако в столице также прогнозируют обильные дожди, которые прекратятся только 19 октября.

Рособрнадзор опубликовал графики проведения итоговых экзаменов в конце учебного года. Досрочный период сдачи ЕГЭ планируется с 20 марта. Основной период для большинства выпускников по всей стране начнется 1 июня. Также предусмотрена третья дополнительная попытка – с 4 по 25 сентября.

