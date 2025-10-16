Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 октября, 16:15

Происшествия

Пострадавшего в ДТП на Калужском шоссе водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии

Авария произошла на Калужском шоссе в Москве

Водителя каршеринга, который попал в ДТП на Калужском шоссе, увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщают очевидцы.

Арендатор на внедорожнике заехал под грузовую машину. Это произошло на 10-м километре по направлению в область. Чтобы обеспечить работу экстренных служб, движение перекрывали по нескольким полосам. На данный момент оно свободное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

