Два массовых ДТП произошли на Остафьевском шоссе в Москве. Недалеко от пересечения с Рязановским шоссе столкнулись 11 машин, а рядом еще 4. По предварительным данным, пострадали 2 человека, в том числе ребенок.

Движение в районе аварий было перекрыто, к настоящему времени оно восстанавливается. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Водители связывают случившееся с заморозками и появлением первых участков гололедицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.