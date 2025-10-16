Форма поиска по сайту

16 октября, 11:15

Происшествия

Два массовых ДТП произошли на Остафьевском шоссе

Два массовых ДТП произошли на Остафьевском шоссе в Москве. Недалеко от пересечения с Рязановским шоссе столкнулись 11 машин, а рядом еще 4. По предварительным данным, пострадали 2 человека, в том числе ребенок.

Движение в районе аварий было перекрыто, к настоящему времени оно восстанавливается. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Водители связывают случившееся с заморозками и появлением первых участков гололедицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПгородвидеоИван Евдокимов

