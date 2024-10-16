Оставившую ребенка в туалете аэропорта Антальи россиянку задержали

В Турции арестовали 18-летнюю россиянку Екатерину, которая родила в аэропорту Антальи и оставила ребенка прямо в туалете. Полиции девушка заявила, что якобы не знала о своей беременности до родов. По словам адвоката Михаила Захарова, вероятнее всего, ответственность она понесет по законам Турции.

К инциденту уже подключилось генеральное консульство России. Ведомство держит ситуацию на приоритетном контроле и занимается оформлением ребенку необходимых документов.

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