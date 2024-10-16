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16 октября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: замкомандира воинской части убит в подмосковной деревне Меленки

Новости регионов: замкомандира воинской части убит в подмосковной деревне Меленки

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В Подмосковье убили замкомандира воинской части. По данным СМИ, погибший ранее служил в зоне СВО. ЧП произошло утром 16 октября. Неизвестные расстреляли машину мужчины в деревне Меленки, он погиб за рулем. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

Тем временем в Приморском районе Петербурга из-под земли забил кипяток. Горячая вода разлилась во время промывки теплосетей. Место протечки оперативно локализовали. Как уточнили в топливно-энергетическом комплексе города, работы не влияют на теплоснабжение или подачу горячей воды в ближайших домах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоДарья Тащина
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