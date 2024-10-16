Сценарист Андрей Золотарев назвал спасение Михаила Пичугина достойным экранизации

Историей выжившего в Охотском море Михаила Пичугина заинтересовался сценарист Андрей Золотарев – один из создателей сериала "Слово пацана". Он заявил, что двухмесячный дрейф в открытом море и чудесное спасение мужчины должны быть показаны на больших экранах.

По мнению Золотарева, Пичугин прошел сложный и конфликтный путь, достойный того, чтобы его увидели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.