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16 октября, 17:30

Происшествия

Сценарист Андрей Золотарев назвал спасение Михаила Пичугина достойным экранизации

Сценарист Андрей Золотарев назвал спасение Михаила Пичугина достойным экранизации

Михаил Пичугин рассказал, как выживал во время дрейфа в Охотском море

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Историей выжившего в Охотском море Михаила Пичугина заинтересовался сценарист Андрей Золотарев – один из создателей сериала "Слово пацана". Он заявил, что двухмесячный дрейф в открытом море и чудесное спасение мужчины должны быть показаны на больших экранах.

По мнению Золотарева, Пичугин прошел сложный и конфликтный путь, достойный того, чтобы его увидели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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