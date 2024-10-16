Новости мира: новое землетрясение произошло в Турции

На востоке Турции произошло новое землетрясение. Первые мощные подземные толчки были зафиксированы 16 октября около 11:00. Этот момент увидели телезрители – местную новостную студию начало трясти в прямом эфире. Эпицентр катаклизма находился в 50 километрах от города Малатья, но толчки ощущались и в соседних городах.

Тем временем в Непале завершилась миссия по эвакуации погибших российских альпинистов. Их спустили в базовый лагерь со склона горы высотой 7 тысяч метров. В данный момент идет работа по доставке тел в Катманду. Связь с группой из пяти альпинистов была потеряна 6 октября. Долгое время операцию по спасению не начинали из-за плохой погодны.

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