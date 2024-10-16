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16 октября, 13:15

Происшествия

Пострадавший при подрыве авто в Москве рассказал, что знаком с подозреваемым более 15 лет

Пострадавший при подрыве авто в Москве рассказал, что знаком с подозреваемым более 15 лет

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Предприниматель, пострадавший при подрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве, смог пообщаться со следователями. Накануне мужчину увезли в реанимацию.

Так, в ходе беседы он рассказал, что знаком с подозреваемым более 15 лет и они ведут совместный бизнес. В свою очередь, правоохранители уже задержали злоумышленника с помощью специального отряда быстрого реагирования и провели обыск в его квартире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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