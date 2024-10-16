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16 октября, 12:30

Происшествия

Новости регионов: спасенный в Охотском море Михаил Пичугин дал первый комментарий

Новости регионов: спасенный в Охотском море Михаил Пичугин дал первый комментарий

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Михаил Пичугин, которого 15 октября рыбаки спасли в Охотском море, дал первый комментарий. Он рассказал, что чувствует себя нормально и его "чинят потихонечку". В данный момент мужчина находится в больнице в Магадане и восстанавливается. Пичугин дрейфовал на лодке в море 67 дней. В августе вместе с братом и племянником они планировали доплыть от Хабаровского края до Сахалина, но лодка сломалась, и ее унесло от берега. Брат и племянник мужчины погибли.

Тем временем в Арамиле Свердловской области мужчина ограбил ювелирный магазин на миллион рублей. Сработала сигнализация, и на место выехал экипаж Росгвардии. Прибывшие на место сотрудники обнаружили разбитое окно, из которого вылезал мужчина с пакетом. Злоумышленника поймали за три минуты – он пытался сбежать через садовые участки и увяз в репейнике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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