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16 октября, 11:45

Новости

Москвич обнаружил змею в арендованной машине

Москвич обнаружил змею в арендованной машине

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В Москве мужчина обнаружил маисового полоза в арендованной машине. Молодой человек, который собирался отправиться в поездку, немедленно покинул автомобиль и вызвал спасателей.

Для поимки змеи специалистам пришлось отогнать арендованный автомобиль в теплое место, так как полоз прятался от холода. Недавно один из пользователей каршеринга действительно сообщал о потере своего питомца в службу поддержки, однако пропажа была обнаружена только сейчас.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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