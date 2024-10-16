Москвич обнаружил змею в арендованной машине

В Москве мужчина обнаружил маисового полоза в арендованной машине. Молодой человек, который собирался отправиться в поездку, немедленно покинул автомобиль и вызвал спасателей.

Для поимки змеи специалистам пришлось отогнать арендованный автомобиль в теплое место, так как полоз прятался от холода. Недавно один из пользователей каршеринга действительно сообщал о потере своего питомца в службу поддержки, однако пропажа была обнаружена только сейчас.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.