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16 октября, 11:15

Происшествия

Росгвардия опубликовала кадры задержания подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве

Росгвардия опубликовала кадры задержания подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве

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Росгвардия опубликовала кадры задержания подозреваемого в покушении на бизнесмена на юго-западе Москвы. Операцию проводили при поддержке специального отряда быстрого реагирования. В квартире у мужчины нашли оружие и военную экипировку.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, правоохранители установили, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего. В данный момент он доставлен в подразделение столичного ведомства, где в отношении него проведут необходимые следственные действия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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