Росгвардия опубликовала кадры задержания подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве

Росгвардия опубликовала кадры задержания подозреваемого в покушении на бизнесмена на юго-западе Москвы. Операцию проводили при поддержке специального отряда быстрого реагирования. В квартире у мужчины нашли оружие и военную экипировку.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, правоохранители установили, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего. В данный момент он доставлен в подразделение столичного ведомства, где в отношении него проведут необходимые следственные действия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.