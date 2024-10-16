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Новости

Новости

16 октября, 11:00

Происшествия

Более 450 случаев травмирования на МЖД произошло с января по сентябрь 2024 года

Более 450 случаев травмирования на МЖД произошло с января по сентябрь 2024 года

Склад на территории литейно-механического завода загорелся в Балашихе

Новости регионов: на Сахалине задержана группа нелегальных добытчиков крабов

Новости мира: нефтеперерабатывающие заводы загорелись в Иране и Венесуэле

Женщина украла корзины с тыквами, украшавшие крыльцо поликлиники в Химках

Спасенный в Охотском море мужчина находится в больнице

Новости регионов: автомобиль загорелся посреди дороги в Тольятти

Курьер на самокате попал под автомобиль в Измайлове

Грузовой фургон загорелся в Солнечногорске

Правоохранители установили личность подозреваемого в подрыве авто на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Более 450 случаев травмирования на Московской железной дороге произошло с января по сентября 2024 года.

Движение ограничат на участке Лужнецкого проезда с 21 октября по 20 ноября.

Жилье для программы реновации построят по проекту КРТ на северо-западе Москвы.

Строительство детско-взрослой поликлиники началось в Люблине.

Количество оформленных в Москве ипотек упало на 15%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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