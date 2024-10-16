16 октября, 11:00Происшествия
Более 450 случаев травмирования на МЖД произошло с января по сентябрь 2024 года
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Более 450 случаев травмирования на Московской железной дороге произошло с января по сентября 2024 года.
Движение ограничат на участке Лужнецкого проезда с 21 октября по 20 ноября.
Жилье для программы реновации построят по проекту КРТ на северо-западе Москвы.
Строительство детско-взрослой поликлиники началось в Люблине.
Количество оформленных в Москве ипотек упало на 15%.
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