Новости регионов: на Сахалине задержана группа нелегальных добытчиков крабов

В Сахалинской области перед судом предстали организаторы нелегального промысла крабов. Женщина организовала семейный бизнес с сыном, братом и сожителем, который занимался незаконной добычей и реализацией морепродуктов. Во время транспортировки крупной партии крабов они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В ходе осмотра транспортных средств было обнаружено около двухсот крабов, большинство из которых были живыми. Один из автомобилей был заполнен практически полностью. Задержанные признали свою вину в браконьерстве, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

На Черноморском флоте операторы FPV-дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера. Кадры опубликовало министерство обороны РФ. Обучение проходит в открытом море, на борту патрульных катеров. В ходе тренировок особое внимание уделяется скорости самого катера и силе ветра. Также отрабатывается способность судна менять направление движения, чтобы ввести противника в заблуждение. Упражнения выполняются на трофейном безэкипажном катере украинского производства.

В поселке Красноярского края прошла операция по спасению трех собак из котлована, предназначенного для очистных сооружений. В течение нескольких дней животные пытались выбраться самостоятельно, но в итоге им потребовалась помощь сотрудников МЧС. Спустившись на дно ямы по веревке, специалисты подняли собак на поверхность. Пострадавшим удалось найти новый дом – их забрали к себе местные жители.

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