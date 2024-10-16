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Новости

16 октября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: автомобиль загорелся посреди дороги в Тольятти

Новости регионов: автомобиль загорелся посреди дороги в Тольятти

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В Тольятти машина загорелась на светофоре, сообщили в МЧС. Автомобиль полностью охватило пламя, однако водитель успел покинуть транспортное средство и не пострадал. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь был быстро ликвидирован, что позволило избежать возникновения затора на месте происшествия.

В Ленинградской области произошло необычное происшествие: автомобиль, разогнавшись, улетел с трамплина и упал в реку. Очевидцы сняли прыжок на видео. К счастью, водитель остался жив и смог самостоятельно выбраться из машины. На месте падения автомобиля в реке образовалось большое масляное пятно. Местные жители обратились к природоохранным ведомствам с просьбой провести проверку.

На Сахалине отправили под суд скупщиков нелегально добытых крабов. Во время перевозки крупной партии их автомобиль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. В результате проверки в машинах обнаружено около двухсот живых крабов, один из автомобилей был заполнен почти полностью. Задержанные признали, что осознавали незаконный характер своей деятельности. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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