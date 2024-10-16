Правоохранители установили личность подозреваемого в подрыве авто на юго-западе Москвы

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе города. Об этом сообщили в МВД. В ходе разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался москвич 1973 года рождения. По предварительной информации, мужчина, совершивший покушение на предпринимателя, является его бизнес-партнером.

Во время обыска у подозреваемого дома был обнаружен арсенал оружия: несколько автоматов, коробки с патронами, ножи и магазины. Все изъятое направлено на экспертизу.

Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве произошел взрыв автомобиля. В результате пострадали три человека, включая ребенка. Взрывной волной были повреждены еще две машины, находившиеся рядом. По данным экстренных служб города, мощность обнаруженного устройства составила около 30 граммов в тротиловом эквиваленте.

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