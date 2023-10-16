Водитель попавшего в ДТП в Приморье автобуса не учел скоростной режим

Водитель автобуса, который попал в аварию в Приморье, предварительно не учел скоростной режим. Об этом сообщили в МВД по региону.

На пути из КНР в Уссурийск водитель потерял управление и съехал с дороги, машина опрокинулась. В результате ДТП в больницах находятся 29 человек, четверых готовят к эвакуации, двое погибли, уточнили в Минздраве региона. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.