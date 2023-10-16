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16 октября, 12:15

В мире

Не менее 11 журналистов погибли в Газе при ударах ВС Израиля – СМИ

Не менее 11 журналистов погибли в Газе при ударах ВС Израиля – СМИ

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По меньшей мере 11 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа с 7 октября в результате ударов израильских ВС. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины. По его сведениям, еще не менее 20 репортеров получили ранения.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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