Не менее 11 журналистов погибли в Газе при ударах ВС Израиля – СМИ

По меньшей мере 11 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа с 7 октября в результате ударов израильских ВС. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины. По его сведениям, еще не менее 20 репортеров получили ранения.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.