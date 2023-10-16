В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы

Во всех больницах Газы осталось топлива на сутки работы, об этом сообщили в ООН. Известно, что около 600 тысяч местных жителей уже покинули дома. Многие пытаются бежать в Египет. Однако Каир настаивает на сохранении жесткой квоты на въезд и обещает открыть коридор только для иностранцев.

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