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16 октября, 07:30

В мире

В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы

В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы

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Во всех больницах Газы осталось топлива на сутки работы, об этом сообщили в ООН. Известно, что около 600 тысяч местных жителей уже покинули дома. Многие пытаются бежать в Египет. Однако Каир настаивает на сохранении жесткой квоты на въезд и обещает открыть коридор только для иностранцев.

Как отразился конфликт на туристическом сезоне и много ли москвичей уже отказались от путевок к Красному морю? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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