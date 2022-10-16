16 октября, 21:15Происшествия
Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово
Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в МЧС по Московской области.
Сразу после хлопка из дома были эвакуированы 40 человек. Они вышли на улицу еще до приезда пожарно-спасательных подразделений.
Серьезных разрушений при взрыве также не произошло. Там были выбиты три окна на кухне и в комнате. Также был поврежден балкон.
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