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16 октября, 21:15

Происшествия

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово

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Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в МЧС по Московской области.

Сразу после хлопка из дома были эвакуированы 40 человек. Они вышли на улицу еще до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Серьезных разрушений при взрыве также не произошло. Там были выбиты три окна на кухне и в комнате. Также был поврежден балкон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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