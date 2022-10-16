Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

При взрыве бытового газа в подмосковной девятиэтажке в поселке Измайлово Ленинского городского округа никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС по Московской области. Сразу после хлопка из дома были эвакуированы 40 человек. Они вышли на улицу еще до приезда пожарно-спасательных подразделений. Серьезных разрушений также не произошло. Там были выбиты три окна на кухне и в комнате. Также был поврежден балкон.



Затор образовался из-за ЧП на дублере Ленинградского проспекта. Возле станции метро "Динамо" загорелся автомобиль. Как сообщили в Дептрансе, машина загорелась после аварии.

В Белгороде 16 октября прозвучало по меньшей мере 16 взрывов. Однако ни одна из ракет не достигла цели благодаря работе ПВО.

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