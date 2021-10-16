Семерых детей госпитализировали в больницу Солнечногорска с отравлением

36 школьников сегодня отравились в Клину – именно столько обращений поступило от родителей в Клинскую областную больницу. Еще семеро детей были госпитализированы в Солнечногорскую областную больницу. Состояние последних оценивается как удовлетворительное.

По данному факту проверки организовали прокуратура и СК РФ. Ситуацию взяла на контроль глава городского округа Клин Алена Сокольская.

В местных пабликах пишут, что в школьной столовой недавно сменился персонал. Связано ли это со случившимся, предстоит выяснить специалистам. Подробнее в сюжете телеканала Москва 24.

