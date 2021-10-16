СК начал проверку после отравления школьников в Клину

Следственный комитет начал проверку по факту отравления школьников в Клину. Накануне там за медицинской помощью обратились 20 детей. Всем им была оперативно оказана помощь, однако человек еще остаются в больнице. По некоторым данным, ученики позавтракали в районе 9 часов утра, а уже в 11 часов им стало плохо.

Следователи опросили должностных лиц, истребовали необходимую документацию. Работниками Роспотребнадзора взяты образцы продуктов, которые употребляли дети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

