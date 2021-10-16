Пожар в многоэтажке на Волочаевской улице потушили. Там загорелись вещи на балконе. Очевидцы сняли на видео первые минуты этого происшествия.

Площадь пожара составила три квадратных метра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.