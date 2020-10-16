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16 октября 2020, 15:50

Происшествия

В Москве задержали мошенников, подделывающих документы для незаконных мигрантов

В Москве задержали мошенников, подделывающих документы для незаконных мигрантов

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В районе Отрадное задержали мошенников, которые помогали оформлять документы для незаконных мигрантов. У них был целый арсенал из штампов различных пограничных пунктов.

Мошенники изготавливали документы, необходимые для оформления регистрации и получения патентов, а также продавали поддельные миграционные карты. Всего полиция задержала семерых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете Москва 24.

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