В Москве задержали мошенников, подделывающих документы для незаконных мигрантов

В районе Отрадное задержали мошенников, которые помогали оформлять документы для незаконных мигрантов. У них был целый арсенал из штампов различных пограничных пунктов.

Мошенники изготавливали документы, необходимые для оформления регистрации и получения патентов, а также продавали поддельные миграционные карты. Всего полиция задержала семерых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете Москва 24.