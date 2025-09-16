Новости регионов: подозреваемый в поджоге машины жены задержан в Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге задержала мужчину, который подозревается в поджоге машины своей жены. В ночь на 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение о горящем автомобиле. Сотрудники с помощью камер наблюдения установили, что машину поджег некий мужчина и скрылся. Хозяйка авто предположила, что это ее супруг, с которым она сейчас разводится. Подозреваемого задержали, и он признался, что к поджогу его подтолкнула ревность. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

В Нальчике суд арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе. Там ранее погибли три человека. Причиной аварии стал сход троса на одной из опор. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас работа всех канатных дорог на Эльбрусе ограничена. Часть из них закрыта на время следственных действий. Еще часть находится на техническом обслуживании перед началом зимнего сезона.

Каньон с водопадами появился в краснодарском парке Галицкого. В верхней части локации располагается амфитеатр, на уровнях которого высажены деревья. Внутри расположены чаши глубиной около четырех метров, куда стекают потоки воды. Еще там можно прогуляться по специальным дорожкам между искусственных водопадов.

