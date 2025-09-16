Жительница Омска протаранила 8 машин после ссоры с молодым человеком

В Омске нетрезвая девушка протаранила 8 припаркованных машин. По данным полиции, перед этим она поссорилась с молодым человеком и ушла из бара, взяв ключи от его автомобиля.

Во дворе девушка не справилась с управлением и врезалась в ряд машин. Как выяснилось, водительских прав у нее не было. Сейчас ей предъявлены обвинения в угоне и вождении в состоянии опьянения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.