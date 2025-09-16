Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: на Эльбрусе закрыли канатную дорогу после гибели людей

Новости регионов: на Эльбрусе закрыли канатную дорогу после гибели людей

Новости мира: Израиль начал наступление на Газу

Новости мира: проливные дожди в Индии вызвали мощные паводки

Футбольное поле на школьном стадионе ушло под землю в Орске

Мотоцикл и две машины столкнулись на юге Москвы

Пожар ликвидирован на складе в ТиНАО

"Московский патруль": суд арестовал троих мужчин, напавших на контролера электрички

"Московский патруль": столичное турагентство оставило клиентов без отпуска и денег

"Московский патруль": силовики ликвидировали мошеннический call-центр в столице

"Московский патруль": у генерала МВД Панова изъяли многомиллионное имущество

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе временно закрыли канатную дорогу от станции "Мир" до приюта "Бочки". Она не будет работать до 25 сентября. Сейчас на месте проходят следственные действия, связанные с гибелью людей. Трагедия произошла в минувшую пятницу, 12 сентября, когда из-за аварии кресла с пассажирами упали на скалы.

На Камчатке за сутки зафиксировали девятнадцать афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8. В Петропавловске-Камчатском возобновил работу пункт временного размещения для тех, кто опасается возвращаться домой. Кроме того, сохраняется активность вулканов. Жителям и туристам рекомендуют не приближаться к опасным зонам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика