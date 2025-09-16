Новости регионов: на Эльбрусе закрыли канатную дорогу после гибели людей

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе временно закрыли канатную дорогу от станции "Мир" до приюта "Бочки". Она не будет работать до 25 сентября. Сейчас на месте проходят следственные действия, связанные с гибелью людей. Трагедия произошла в минувшую пятницу, 12 сентября, когда из-за аварии кресла с пассажирами упали на скалы.

На Камчатке за сутки зафиксировали девятнадцать афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8. В Петропавловске-Камчатском возобновил работу пункт временного размещения для тех, кто опасается возвращаться домой. Кроме того, сохраняется активность вулканов. Жителям и туристам рекомендуют не приближаться к опасным зонам.

