Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы

Водитель автомобиля Toyota сбил двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате мальчик погиб, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, инцидент произошел на Планерной улице в районе дома 9. В настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.