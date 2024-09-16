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16 сентября, 21:15

Происшествия

Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы

Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы

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Водитель автомобиля Toyota сбил двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате мальчик погиб, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, инцидент произошел на Планерной улице в районе дома 9. В настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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