Московские таможенники изъяли у туриста радиоактивные часы

Радиоактивные часы нашли таможенники в багаже пассажира в аэропорту Шереметьево. Нарушителем оказался 35-летний гражданин Китая, который следовал через "зеленый" коридор.

После того как сработала система радиационного контроля, багаж тщательно досмотрели. Уровень излучения в 16 раз превысил допустимую норму. Мужчина пояснил, что купил часы для себя. В итоге их изъяли и направили на экспертизу.

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