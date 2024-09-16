Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 19:15

Происшествия

Московские таможенники изъяли у туриста радиоактивные часы

Московские таможенники изъяли у туриста радиоактивные часы

Грузовик упал на бок на дублере Алтуфьевского шоссе в Москве

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа не оказал сопротивления при задержании

Директора китайского ресторана арестовали после отравления туристов в Москве

Новости регионов: в Башкортостане задержали пьяного тракториста

Поставщик еды по делу о массовом отравлении в Москве задержан

Стало известно имя подозреваемого по делу о покушении на Дональда Трампа

Новости регионов: большегруз загорелся на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области

Массовое ДТП произошло на 60-м км МКАД

Рейс "Аэрофлота" из Армении задерживается на 13 часов из-за больного пассажира

Радиоактивные часы нашли таможенники в багаже пассажира в аэропорту Шереметьево. Нарушителем оказался 35-летний гражданин Китая, который следовал через "зеленый" коридор.

После того как сработала система радиационного контроля, багаж тщательно досмотрели. Уровень излучения в 16 раз превысил допустимую норму. Мужчина пояснил, что купил часы для себя. В итоге их изъяли и направили на экспертизу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика