Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа не оказал сопротивления при задержании

Подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа задержали на трассе в его автомобиле. Им оказался 58-ми летний Райан Уэсли Раут. Сопротивления правоохранителям он не оказал.

По мнению экспертов, второй подобный инцидент поможет Трампу обойти кандидата от демократов Камалу Харрис, но, вероятно, до ноября удержать лидерство у него не получится. Рейтинг поднимется, но краткосрочно.

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