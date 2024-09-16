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Новости

16 сентября, 16:45

Происшествия

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа не оказал сопротивления при задержании

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа не оказал сопротивления при задержании

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Новости мира: подозреваемый в покушении на Дональда Трампа вербовал военных для Украины

Подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа задержали на трассе в его автомобиле. Им оказался 58-ми летний Райан Уэсли Раут. Сопротивления правоохранителям он не оказал.

По мнению экспертов, второй подобный инцидент поможет Трампу обойти кандидата от демократов Камалу Харрис, но, вероятно, до ноября удержать лидерство у него не получится. Рейтинг поднимется, но краткосрочно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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