Новости регионов: в Башкортостане задержали пьяного тракториста

В Башкортостане задержали пьяного тракториста. Когда он ехал по дороге, трактор вилял из стороны в сторону, и водитель постоянно выезжал на обочину. Один из очевидцев вызвал ГАИ. Нарушителя задержали. Выяснилось, что тракторист был в состоянии алкогольного опьянения и ехал без прав.

Тем временем в Екатеринбурге загорелся заброшенный склад. Столб дыма и языки пламени были видны из разных точек города. По данным МЧС, площадь пожара возросла до 800 "квадратов". От здания почти ничего не осталось.

Между тем в Красноярском крае выпал первый снег. Утром 16 сентября в горах на юге региона, в природном парке "Ергаки", несколько часов шел снегопад. Трассу Кодинск – Богучаны полностью замело. При этом синоптики спрогнозировали мокрый снег и на следующий день.

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