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16 сентября, 12:45

Происшествия

Рейс "Аэрофлота" из Армении задерживается на 13 часов из-за больного пассажира

Рейс "Аэрофлота" из Армении задерживается на 13 часов из-за больного пассажира

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Рейс "Аэрофлота" из Армении задерживается на 13 часов из-за больного пассажира. Внештатная ситуация произошла в ночь на 16 сентября, когда Boeing 737 (RA-73127) выполнял рейс SU1869 из Еревана в Москву.

В процессе полета на недомогание пожаловался один из пассажиров. Из-за сильных жалоб экипаж принял решение следовать на незапланированный аэродром в Астрахани. Однако спустя еще несколько минут состояние пассажира ухудшилось, и пилоты объявили сигнал срочности "ПАН" и запросили реанимационную бригаду по прибытии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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