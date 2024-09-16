Рейс "Аэрофлота" из Армении задерживается на 13 часов из-за больного пассажира. Внештатная ситуация произошла в ночь на 16 сентября, когда Boeing 737 (RA-73127) выполнял рейс SU1869 из Еревана в Москву.

В процессе полета на недомогание пожаловался один из пассажиров. Из-за сильных жалоб экипаж принял решение следовать на незапланированный аэродром в Астрахани. Однако спустя еще несколько минут состояние пассажира ухудшилось, и пилоты объявили сигнал срочности "ПАН" и запросили реанимационную бригаду по прибытии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.