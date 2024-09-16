Новости мира: подозреваемый в покушении на Дональда Трампа вербовал военных для Украины

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа вербовал для Украины афганских военных, бежавших из своей страны. Об этом пишут американские СМИ. 58-летний Райан Уэсли Раут, судя по его социальным сетям, был ярым сторонником Киева. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что за радикализацию задержанного Раута ответственны власти США. Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября в его гольф-клубе во Флориде. Губернатор штата сообщил, что проведет собственное расследование.

Тем временем на востоке Китая отменены 1,6 тысячи авиарейсов. На Шанхай обрушился тропический шторм, ставший самым сильным в истории КНР. Порывы ветра в эпицентре превышают 40 метров в секунду. Объявлен наивысший уровень опасности. Из потенциально опасных районов эвакуированы около 400 тысяч человек. Экипажам сотен судов в Восточно-Китайском море рекомендовано укрыться от непогоды.

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