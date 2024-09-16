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16 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: Ростовскую область охватили ландшафтные пожары

Новости регионов: Ростовскую область охватили ландшафтные пожары

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Ростовскую область охватили ландшафтные пожары. За минувшие сутки их насчитали порядка 135. С ними борются более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники. Огонь перешел на населенные пункты и уничтожил почти 30 строений. При этом смог и пепел дошли до столицы региона.

Между тем на соревнованиях под Красноярском Toyota кубарем скатилась с горы. Экипаж не смог взять сложную точку в битве внедорожников. Коллективу оперативно предоставили помощь, однако обошлось без пострадавших.

Тем временем в Пермском крае прокуратура и следственный комитет разбираются в обстоятельствах крупного ДТП. Водитель грузовика выехал на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом. По данным краевого Минздрава, пострадали 9 человек, в том числе, ребенок.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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