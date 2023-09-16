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16 сентября, 18:15

Происшествия

Шесть машин врезались друг в друга на Ярославском шоссе в Подмосковье

Шесть машин врезались друг в друга на Ярославском шоссе в Подмосковье

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Шесть машин столкнулись на Ярославском шоссе у подмосковной деревни Голыгино в направлении Сергиева Посада. Соответствующие кадры с места происшествия выкладывают телеграм-каналы.

На кадрах заметно, что столкнувшиеся автомобили получили серьезные повреждения. По информации МВД, пострадал один человек.

На трассе образовался большой затор в сторону области. Водителям, которые направляются по трассе М-8 в сторону Сергиева Посада, необходимо учесть это обстоятельство.

Подробнее – в эфире "Москва 24".

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