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16 сентября, 06:15

Происшествия

В Роскосмосе назвали причину крушения станции "Луна-25"

В Роскосмосе назвали причину крушения станции "Луна-25"

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В Роскосмосе назвали причину крушения автоматической межпланетной станции "Луна-25". По словам главы компании Юрия Борисова, она разбилась, потому что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя. Другие подробности сейчас выясняет специальная комиссия. Уже есть 16 возможных сценариев произошедшего. Окончательный отчет планируют представить до конца сентября.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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