Десятки автомобилей смыло в итальянской коммуне Кантиано. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов.

Закрыта одна из основных трасс. Жители находятся в своих домах без электричества и телефонной связи. Многие вынуждены спасаться от наводнения на верхних этажах зданий. В школах отменили занятия.

В городе работают спасатели. Пострадавших или пропавших без вести на данный момент нет.

В итальянской области Марке из-за сильных ливней погибли шесть человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают местные СМИ.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.