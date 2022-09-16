Во Франции подрались украинцы, приняв друг друга за русских

Во Франции подрались украинцы, которые приняли друг друга за русских. Двое украинских беженок обратились в полицию с жалобой, что их избил русский мужчина за то, что они слушали песни на украинском языке.

Когда же подозреваемого задержали, оказалось, что это бывший солдат ВСУ, который принял женщин за русских. Пострадавшие находятся в больнице. Экс-военному грозит три года тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.