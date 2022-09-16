Из белгородского поселка Красный Хутор вывезли около 70 человек

В Белгородской области продолжается эвакуация. Около 70 человек вывезли из поселка Красный Хутор. Он снова подвергся обстрелу с украинской стороны. В местной администрации сообщили о 14 разрушенных домах.

Также украинские боевики атаковали населенный пункт Валуйки. Система ПВО сработала, но огонь был плотным, поэтому несколько зданий повреждены. Один мирный житель погиб. Сейчас в поселке удалось восстановить электроснабжение. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.