Пилота вертолета будут судить за полет с блогером под фюзеляжем

Прокуратура направила в суд дело в отношении пилота вертолета, который прокатил блогера, привязанного к фюзеляжу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все произошло в Подмосковье. Мечтая порадовать подписчиков, блогер решил снять видео в полете. И ради эффектных кадров попросил, чтобы его скотчем прицепили к фюзеляжу вертолета.

Теперь пилота обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он уже полностью полностью признал свою вину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.