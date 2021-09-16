В Пресненском районе произошел пожар в здании

В Пресненском районе Москвы произошел пожар. Это Большой Тишинский переулок, дом 40, корпус 2. На кадрах, которые прислали очевидцы, виден густой белый дым и открытый огонь.

Сообщается, что общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Причины пожара пока неизвестны, информации о пострадавших также не поступало. Однако, предположительно, людей внутри здания не было, оно нежилое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.