На востоке Москвы загорелось здание, где расположены "Измайловские бани"

В районе Измайлово произошел пожар. На 6-й Парковой улице задымление в здании, в котором расположены "Измайловские бани".

Судя по кадрам, пожар вспыхнул на втором этаже. На место уже прибыли спасатели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.