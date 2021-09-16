На станции "Комсомольская" человек спустился на пути

На "Комсомольской" заметили сталкера. Мужчина гулял по рельсам. Кадрами поделились очевидцы.

В итоге парень далеко не ушел: его поймали полицейские и вывели из тоннеля в свете фар поезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.