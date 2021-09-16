Напавший на отделение полиции в Воронежской области ранее совершил убийство

Следственный комитет привел подробности дела о нападении на полицейский участок в Воронежской области.

Перед тем как взорвать входную дверь в отделение, нападавший убил семью знакомых. По предварительным данным, из-за бытового конфликта.

Затем мужчина сел в свою машину, поехал к отделению МВД и подорвал входную дверью. У одного из полицейских осколочные ранения, уточнили в ведомстве. Его жизни ничего не угрожает.

Все оперативные службы занимаются поисками преступника, завели уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.