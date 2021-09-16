Новости России: в Иванове свадьбу отметили ездой по встречке и стрельбой

В Иванове устроили свадьбу с ездой по встречке и стрельбой в воздух. Невольными свидетелями стали жители города. Они сообщили о стреляющем кортеже в полицию. Там нарушений сначала не заметили и начали проверку только после появления кадров со свадьбы в СМИ.

В Краснодаре полиция нашла и наказала парня, из машины которого запускали фейерверки. При этом пассажир вообще вылез из люка и держал пиротехнику в руках. На водителя составили множество протоколов. Ему грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев. Дело направили в суд.

Штраф грозит и кондуктору из Нижнего Новгорода. Женщина из-за 5 рублей выгнала 10-летнюю девочку из автобуса. Ребенку немного не хватало на проезд. Причем школьница постаралась быстро решить этот вопрос. Она позвонила маме и попросила встретить ее на остановке с деньгами. Однако кондуктора такой вариант не устроил.

За экстремала, который прокатился верхом на поезде по Крымскому мосту, взялась прокуратура. Проверка началась после того, как житель Благовещенска выложил ролик со своей поездкой в Сеть. Теперь молодому человека грозит штраф.