Новости мира: наводнение в Индии унесло жизни десятков человек

В Индии произошло мощное наводнение. Погибли около 60 человек, более сотни пострадали, а несколько сотен остаются под завалами в деревне Чашоти. Сильный ливень вызвал резкий подъем уровня воды, который смыл дома и инфраструктуру. Жителей эвакуировали во временные убежища.

В Греции продолжается борьба с масштабными пожарами. Огонь уничтожил более 22 тысяч гектаров, сотни домов и предприятий. Основные очаги находятся в районе Патры и на туристических островах. В тушении участвуют около 5 тысяч человек, но стихия продолжает распространяться.

