Новости

Новости

16 августа, 13:30

Происшествия

Новости мира: наводнение в Индии унесло жизни десятков человек

Автомобиль каршеринга упал в реку в Москве

Новости регионов: в Саратовской области сгорела яхта

Серьезная авария произошла на МКАД в районе шоссе Энтузиастов

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли 25 человек из пожара в Лисичанске в ЛНР

В Рязанскую область направили еще 100 специалистов МЧС

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

"Московский патруль": в Москве начали воровать игрушки Labubu

Строящийся дом загорелся в подмосковном Красногорске

Городские службы локализовали скопление воды на Бутырской улице

В Индии произошло мощное наводнение. Погибли около 60 человек, более сотни пострадали, а несколько сотен остаются под завалами в деревне Чашоти. Сильный ливень вызвал резкий подъем уровня воды, который смыл дома и инфраструктуру. Жителей эвакуировали во временные убежища.

В Греции продолжается борьба с масштабными пожарами. Огонь уничтожил более 22 тысяч гектаров, сотни домов и предприятий. Основные очаги находятся в районе Патры и на туристических островах. В тушении участвуют около 5 тысяч человек, но стихия продолжает распространяться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодапожарза рубежомвидеоСтанислав КуликЮлия Неклесова

